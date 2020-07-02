Тихонов: Как до паузы «Зенит» играл вполноги, так и играет сейчас

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался об игрев РПЛ.

«Как до паузы "Зенит" играл вполноги, так и играет сейчас. И этого им хватает, чтобы обыгрывать своих соперников.

Это в укор подготовке, потому что она скомканная. Команды играют через два дня, плюс перелеты, плюс команды, которые борются за выживание, и плюс жара.

Я не вижу, чтобы "Зенит" выплескивал какие-то эмоции, куда-то бежал. Они играют вполноги, сколько дают им соперники.

По тому, как сейчас "Зенит" проводит свои игры, можно сказать, что за серьезные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно.

И это вопрос нашего чемпионата. Когда ты играешь вполноги, а туда выходишь играть с "Лейпцигом" и практически без шансов — это показатель.

Нужно на тренировках добавлять интенсивности. Нужно после 1:0 или 2:0 не останавливаться, а забивать и забивать.

Когда ты играешь с "Тамбовом" 1:0, пятками или не знаю чем еще, чтобы повеселиться, этого не хватит в Лиге чемпионов.

"Зенит" веселится, в Лиге чемпионов такого делать практически не дают, очень редко бывает так.

Что касается Азмуна, то за него команде нужно держаться, потому что Дзюба с Азмуном отдыхает. Поэтому он и лучший бомбардир, и много передач отдал, потому что они дополняют друг друга.

Если Азмуна продадут, у "Зенита" будут проблемы», — сказал Тихонов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе G, набрав 7 очков. 0