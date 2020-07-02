Прокуратура требует привлечь Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард «Реала»может предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса»видеозаписью интимного характера.

Прокуратура Версаля в четверг, 2 июля, потребовала, чтобы 32-летний форвард предстал перед судом за «соучастие в попытке шантажа», сообщает L’Equipe.

Расследование этого дела началось в 2015 году. В 2017 году Бензема выиграл дело в кассационном суде и был признан невиновным.

Следствие подозревает Бензема в том, что он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Кроме того, прокуратура потребовала, чтобы перед судом предстали еще четыре подозреваемых по делу. Джибриля Сиссе, который ранее проходил как подозреваемый, нет в этом списке.

Напомним, что из-за этой истории Бензема был исключен из сборной Франции — форвард пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018. 0