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    Прокуратура требует привлечь Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

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    Форвард «Реала» Карим Бензема может предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

    Карим Бензема и Матье Вальбуэна
    Карим Бензема и Матье Вальбуэна

    Прокуратура Версаля в четверг, 2 июля, потребовала, чтобы 32-летний форвард предстал перед судом за «соучастие в попытке шантажа», сообщает L’Equipe.

    Расследование этого дела началось в 2015 году. В 2017 году Бензема выиграл дело в кассационном суде и был признан невиновным.

    Следствие подозревает Бензема в том, что он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

    Кроме того, прокуратура потребовала, чтобы перед судом предстали еще четыре подозреваемых по делу. Джибриля Сиссе, который ранее проходил как подозреваемый, нет в этом списке.

    Напомним, что из-за этой истории Бензема был исключен из сборной Франции — форвард пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018. 0

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