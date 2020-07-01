Семак: Доволен всеми футболистами без исключения

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о победе над(2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Нас больше всего интересует каждая следующая игра. Мы готовились исключительно к "Тамбову". Играли те, кто лучше и сильнее на данный момент.

Что касается ротации, то какой смысл ее проводить, если у нас было достаточно времени, чтобы восстановиться. Сейчас паузы будут меньше — естественно, могут быть изменения.

Нам нужно побеждать, а не думать о том, как проводить ротацию. Для нас самая важная игра та, к которой мы готовимся.

У нас в последних матчах вообще низкая реализация. Очень много голевых моментов создали и в предыдущих играх, и в сегодняшнем [матче].

Конечно, если мало забиваешь, то присутствует нервозность, любая ошибка может привести к ответному мячу.

Что и случилось сегодня. Конечно, работаем над реализацией, но забиваем пока мало. Нужно улучшать этот компонент.

Дриусси на сегодняшний день был не готов. Мысль о том, чтобы ввести в том числе спортивные санкции против Сердара, считаю неправильной.

Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что он должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал.

Санкция оставить его на скамейке — не совсем правильно. Он должен выходить, доказывать своим отношением и голами, что нужен команде. Что мы вместе идем к той цели, которая нам важна.

Поле — очень хорошее. Прекрасный стадион. Антуража и болельщиков, естественно, не хватает. Играть без болельщиков — это достаточно странно. Никому это не нравится — ни футболистам, ни тренерам. Не хватает градуса поддержки, к которому привыкли игроки.

Пока эту часть сезона начали неплохо. Что касается второго тайма, то подуспокоились. Хорошая была первая половина — много создавали. Во второй — игра потеряла ту стройность, которая была.

Отчасти устали, отчасти повлияло большое количество замен, которые также влияют на ритм и качество игры в целом.

Конечно, когда ты ведешь 2:0, то психологически играть легче. Тогда как сегодня нервозность присутствовала до самого финального свистка.

И игру Ракицкого, и всей команды — оцениваю положительно. Все, кто выходят, выкладываются на сто процентов. Доволен всеми футболистами без исключения.

У нас подавляющее большинство команд обороняются очень низко. Нам приходится взламывать оборону. Моменты создаем, их много, а что касается реализации, то не всегда можем принять правильное решение.

В каких-то играх у нас очень хорошая реализация, достаточно много было и крупных побед. Сейчас нервозность мешает нам получать удовольствие, играть и забивать столько, сколько хотели бы.

Юра Жирков сейчас в хорошем состоянии. Единственный момент, почему он не в составе, — это прекрасная форма Дугласа Сантоса, который не дает повода усомниться в его качествах», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0