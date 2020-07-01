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    Семак: Доволен всеми футболистами без исключения

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Тамбовом» (2:1) в матче 25-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Нас больше всего интересует каждая следующая игра. Мы готовились исключительно к "Тамбову". Играли те, кто лучше и сильнее на данный момент.

    Что касается ротации, то какой смысл ее проводить, если у нас было достаточно времени, чтобы восстановиться. Сейчас паузы будут меньше — естественно, могут быть изменения.

    Нам нужно побеждать, а не думать о том, как проводить ротацию. Для нас самая важная игра та, к которой мы готовимся.

    У нас в последних матчах вообще низкая реализация. Очень много голевых моментов создали и в предыдущих играх, и в сегодняшнем [матче].

    Конечно, если мало забиваешь, то присутствует нервозность, любая ошибка может привести к ответному мячу.

    Что и случилось сегодня. Конечно, работаем над реализацией, но забиваем пока мало. Нужно улучшать этот компонент.

    Дриусси на сегодняшний день был не готов. Мысль о том, чтобы ввести в том числе спортивные санкции против Сердара, считаю неправильной.

    Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что он должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал.

    Санкция оставить его на скамейке — не совсем правильно. Он должен выходить, доказывать своим отношением и голами, что нужен команде. Что мы вместе идем к той цели, которая нам важна.

    Поле — очень хорошее. Прекрасный стадион. Антуража и болельщиков, естественно, не хватает. Играть без болельщиков — это достаточно странно. Никому это не нравится — ни футболистам, ни тренерам. Не хватает градуса поддержки, к которому привыкли игроки.

    Пока эту часть сезона начали неплохо. Что касается второго тайма, то подуспокоились. Хорошая была первая половина — много создавали. Во второй — игра потеряла ту стройность, которая была.

    Отчасти устали, отчасти повлияло большое количество замен, которые также влияют на ритм и качество игры в целом.

    Конечно, когда ты ведешь 2:0, то психологически играть легче. Тогда как сегодня нервозность присутствовала до самого финального свистка.

    И игру Ракицкого, и всей команды — оцениваю положительно. Все, кто выходят, выкладываются на сто процентов. Доволен всеми футболистами без исключения.

    У нас подавляющее большинство команд обороняются очень низко. Нам приходится взламывать оборону. Моменты создаем, их много, а что касается реализации, то не всегда можем принять правильное решение.

    В каких-то играх у нас очень хорошая реализация, достаточно много было и крупных побед. Сейчас нервозность мешает нам получать удовольствие, играть и забивать столько, сколько хотели бы.

    Юра Жирков сейчас в хорошем состоянии. Единственный момент, почему он не в составе, — это прекрасная форма Дугласа Сантоса, который не дает повода усомниться в его качествах», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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