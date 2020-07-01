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    Безуглов: В настоящее время изолированы все игроки и тренеры «Оренбурга»

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    Глава медицинского комитета РФС и член оперштаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов рассказал, что все футболисты, тренерский штаб и персонал «Оренбурга» в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусом в клубе.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов

    Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом», который должен был пройти 1 июля в Оренбурге.

    «Оренбург» сообщил РПЛ, что в связи с новым предписанием Роспотребнадзора он не может организовать матч, после чего оперштаб РПЛ проинформировал «Урал», что игра не состоится.

    Как сообщил оперштаб РПЛ, «на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом».

    «В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях.

    В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал.

    Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с московским "Динамо", где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм», — рассказал Безуглов «Р-Спорту».

    «Динамо» не смогло вылететь на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» из-за того, что у троих игроков «бело-голубых» был выявлен коронавирус.

    Встреча была перенесена с 21 июня на 19 июля. В 24-м туре «Динамо» сыграло дома с московским ЦСКА основным составом. 0

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