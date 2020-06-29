СМИ: «Барселона» расстанется с Сетьеном по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны»покинет свой пост по окончании сезона, утверждает Goal.com.

По информации издания, у 61-летнего специалиста разладились отношения с футболистами.

В клубе уверены, что лучше расстаться с Сетьеном в конце сезона. Руководство может изменить решение только в том случае, если произойдут какие-то кардинальные перемены в ближайшее время.

Контракт Сетьена рассчитан на два с половиной года, но большинство членов совета директоров «Барсы» уже решило расстаться с тренером. Руководители разочарованы как результатами и игрой команды, так и заявлениями Сетьена. В клубе начинают думать, что назначение тренера было ошибкой.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) и позволила «Реалу» вырваться вперед в чемпионской гонке. 0