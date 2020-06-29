Наставник «Валенсии» не собирается уходить в отставку

Главный тренер «Валенсии»поделился впечатлениями после поражения от(0:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Да, "Вильярреал" был лучше нас. "Валенсия" потерпела два поражения подряд в гостях, и состояние не самое лучшие.

Мое будущее в клубе? Я ничего не боюсь. Конечно, я вижу себя тренером команды и не собираюсь уходить в отставку.

Верю в своих футболистов, потому что они показывали мне свое отношение к матчам в течение всего года. Проблема не в отношении игроков, просто соперник был лучше нас», — приводит слова Селадеса Marca.

«Вильярреал» с 51 баллом располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» — 46 очков и 8-я строчка. 0