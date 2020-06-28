ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
  • 21:58
    • «Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»
  • 21:00
    • «Динамо» и ЦСКА голов не забили
  • 20:13
    • «Сельта» спаслась от поражения в матче с «Барселоной», Смолов забил гол
  • 19:22
    • «Локомотив» нанес поражение «Рубину»
  • 01:03
    • «Атлетико» обыграл «Алавес»
    Все новости спорта

    Новиков: Рассматривали все варианты. Ночью получили письмо о том, что можем играть

    Футбол Динамо ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение о матче 24-м тура РПЛ с московским ЦСКА — 0:0.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    После того, как COVID-19 обнаружили у Себастьяна Шиманьски, Клинтона Нжи и Шарля Каборе «Динамо» пропустило выездной матч против «Краснодара». Игру перенесли на 19 июля.

    Участие в матче против ЦСКА игроков основного состава бело-голубых находилось под вопросом.

    «Сидели в номерах и проводили упражнения по Zoom. Накануне потренироваться не удалось. Ночью получили письмо о том, что можем играть.

    Мы верили до конца, что выйдем. Были на связи с тренером "Динамо‑2", то есть рассматривали все варианты.

    Некоторым ребятам, кто сегодня играл, пока тяжело дается выход на поле, не все набрали физическую форму.

    У тех футболистов, у которых нашли коронавирус, болезнь проходит бессимптомно, все находятся в больнице.

    Думаю, что скоро наша группа пополнится и все будут в строю», — цитирует Новикова «РИА Новости».

    «Динамо» идет на седьмой строчке турнирной таблице, набрав 31 очко. 1 июля команда Новикова сыграет в гостях с «Сочи». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
  • 22/06/2020 в 01:57
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Челси»
  • 1.74
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли лондонцы свой победный путь в Кубке?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Будут ли у «Сити» проблемы с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Как проявит себя «Реал» в игре с «Эспаньолом»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие