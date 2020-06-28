Новиков: Рассматривали все варианты. Ночью получили письмо о том, что можем играть

Главный тренер «Динамо»высказал мнение о матче 24-м тура РПЛ с московским— 0:0.

После того, как COVID-19 обнаружили у Себастьяна Шиманьски, Клинтона Нжи и Шарля Каборе «Динамо» пропустило выездной матч против «Краснодара». Игру перенесли на 19 июля.

Участие в матче против ЦСКА игроков основного состава бело-голубых находилось под вопросом.

«Сидели в номерах и проводили упражнения по Zoom. Накануне потренироваться не удалось. Ночью получили письмо о том, что можем играть.

Мы верили до конца, что выйдем. Были на связи с тренером "Динамо‑2", то есть рассматривали все варианты.

Некоторым ребятам, кто сегодня играл, пока тяжело дается выход на поле, не все набрали физическую форму.

У тех футболистов, у которых нашли коронавирус, болезнь проходит бессимптомно, все находятся в больнице.

Думаю, что скоро наша группа пополнится и все будут в строю», — цитирует Новикова «РИА Новости».

«Динамо» идет на седьмой строчке турнирной таблице, набрав 31 очко. 1 июля команда Новикова сыграет в гостях с «Сочи». 0