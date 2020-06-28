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    Карпин: Сменили Шомуродова из-за дискомфорта с ногой

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по матчу с тульским «Арсеналом», в котором его команда выиграла 2:1.

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    «Когда стало окончательно понятно, каким составом команда сегодня выйдет на матч? После вчерашних тестов. Ранняя замена Шомуродова была из-за того, что он почувствовал дискомфорт в ноге. Конкретно не могу сказать, в каком месте. Решили не рисковать, травмироваться сейчас нельзя вообще. Если травмировался на две недели, то можно сказать, что до конца чемпионата. Во избежание всяких рисков решили сделать так, чтобы Элдор не получил более серьёзную травму. Почему так мало замен использовали? Ну, у нас было четыре. Что касается пятой — посмотрите на нашу скамейку. Чего в этой победе больше — мастерства, характера или преодоления? Преодоления на характере», — приводит слова Карпина «Чемпионат». 0

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