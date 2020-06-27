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    «Локомотив» нанес поражение «Рубину»

    «Рубин» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Локомотив» одержал победу над «Рубином» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Железнодорожники» вышли вперед на 23-й минуте, когда точный удар с линии штрафной площади нанес Алексей Миранчук.

    Еще через пять минут Миранчук оформил дубль, забив с пенальти, который был назначен за игру рукой Карла Старфельта.

    Во втором тайме «красно-зеленые» уверенно контролировали ход игры и спокойно довели дело до победы.

    РПЛ. 24-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:2)
    Голы: Ал.Миранчук, 23 (0:1). Ал.Миранчук, 29 — с пенальти (0:2)«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Могилевец (Иг.Коновалов, 62), Йевтич (Давиташвили, 62), Бакаев (Макаров, 52), Самошников, Кварацхелия (Марков, 73), Абильдгор, И.Игнатьев«Локомотив»: Гильерме, В.Игнатьев, Чорлука (Кверквелия, 84), Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90), Ал.Миранчук, Баринов, Рыбчинский (Ант.Миранчук, 77), ЭдерПредупреждения: Бакаев, 16. Старфельт, 28. Йевтич, 51. Рыбус, 63. Жоау Мариу, 72. Баринов, 74. В.Игнатьев, 89

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (47 очков), а «Рубин» — 11-е (26 очков). 0

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