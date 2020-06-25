Комбаров: Никого в «Сочи» нельзя осуждать за игру с «Ростовом»

Защитникзаступился за, который подвергся критике после матча с

«Я считаю, что никого в "Сочи" нельзя осуждать, потому что если РФС утвердил такой регламент, то клуб использовал свое право не уступать "Ростову". "Сочи" не виноват, он использовал свою возможность, на которую имел право по закону.

Речь о несовершенстве регламента — кому-то можно, кому-то нельзя, "договаривайтесь сами", "главное — доиграть чемпионат, а какой будет результат — уже неважно"… И я сейчас о результате не только вверху таблицы, а и внизу ее», — цитирует Комбарова «Р-Спорт».

Напомним, у шести игроков «Ростова» был диагностирован коронавирус, поэтому основной состав команды был отправлен на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался переносить встречу на резервную дату, поэтому ростовчане были вынуждены выпустить на игру футболистов молодежного состава и академии, которые уступили сопернику со счетом 1:10. 0