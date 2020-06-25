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    Клопп: «Ливерпуль» играл так, словно был полный стадион

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 31-го тура АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Мои парни играли так, словно был полный стадион. На поле была невероятная атмосфера. Безусловно, это был лучший контрпрессинг что я видел в матчах без зрителей. Представьте, если бы сегодня стадион был действительно забит, и люди смогли бы увидеть это вживую.

    Думаю, даже с болельщиками "Ливерпуль" бы не сыграл лучше, куда еще лучше. Сегодня мы сделали большой шаг. Впереди у нас еще семь игр, и если мы будем играть так же, то против нас придется непросто», — приводит слова Клоппа BBC.

    У «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» — 63. Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом. 0

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