Клопп: «Ливерпуль» играл так, словно был полный стадион

Главный тренерпрокомментировал победу команды над(4:0) в матче 31-го тура АПЛ.

«Мои парни играли так, словно был полный стадион. На поле была невероятная атмосфера. Безусловно, это был лучший контрпрессинг что я видел в матчах без зрителей. Представьте, если бы сегодня стадион был действительно забит, и люди смогли бы увидеть это вживую.

Думаю, даже с болельщиками "Ливерпуль" бы не сыграл лучше, куда еще лучше. Сегодня мы сделали большой шаг. Впереди у нас еще семь игр, и если мы будем играть так же, то против нас придется непросто», — приводит слова Клоппа BBC.

У «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» — 63. Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом. 0