Наставник «Лацио» прокомментировал поражение от «Аталанты»

Главный тренервысказался о поражение от(2:3) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Это была наша первая игра за три с половиной месяца. Смогли сильно стартовать, имели возможность забить третий мяч. Обидно, что мы допустили возвращение соперника в игру, особенно первый и третий голы, которых можно было полностью избежать. Такая команда, как наша, не может пропускать такие мячи.

Это очень важный матч, мы проиграли, поэтому есть сожаления. У нас были проблемы с составом, не было вариантов на скамейке запасных, чтобы добавить в концовке. Мы были непобедимы в 21 туре, а в этой игре не сделали достаточно, чтобы получить очки», — сказал Football-Italia.

«Лацио» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставание римлян от «Ювентуса» увеличилось до четырех очков. 0