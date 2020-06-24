Четыре игрока «Тулузы» заразились коронавирусом
globallookpress.com
«Клуб принял самые строгие меры, чтобы позволить профессиональной группе подготовиться в полной безопасности. Здоровье игроков, руководства и персонала остается приоритетом», — говорится в заявлении.
Des tests préalables à la reprise d’activité ont été effectués hier après-midi.— Toulouse FC (@ToulouseFC) June 23, 2020
Les résultats font apparaître quatre cas positifs à la #COVID19 au sein du groupe professionnel.
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Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно после 28 туров. Чемпионом был признан ПСЖ, а «Амьен» и «Тулуза» покинули элитный дивизион.