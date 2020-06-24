Четыре игрока «Тулузы» заразились коронавирусом

на официальном сайте объявила, что у четырех игроков тест на коронавирус оказался положительным.

«Клуб принял самые строгие меры, чтобы позволить профессиональной группе подготовиться в полной безопасности. Здоровье игроков, руководства и персонала остается приоритетом», — говорится в заявлении.

Des tests préalables à la reprise d’activité ont été effectués hier après-midi.

Les résultats font apparaître quatre cas positifs à la #COVID19 au sein du groupe professionnel.

➕ d'informations → https://t.co/ap3ZY57Cke pic.twitter.com/JgsRgvpfQl — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 23, 2020

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно после 28 туров. Чемпионом был признан ПСЖ, а «Амьен» и «Тулуза» покинули элитный дивизион.

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