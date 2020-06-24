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    Четыре игрока «Тулузы» заразились коронавирусом

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    «Тулуза» на официальном сайте объявила, что у четырех игроков тест на коронавирус оказался положительным.

    Четыре игрока «Тулузы» заразились коронавирусом
    Четыре игрока «Тулузы» заразились коронавирусом

    «Клуб принял самые строгие меры, чтобы позволить профессиональной группе подготовиться в полной безопасности. Здоровье игроков, руководства и персонала остается приоритетом», — говорится в заявлении.

    Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно после 28 туров. Чемпионом был признан ПСЖ, а «Амьен» и «Тулуза» покинули элитный дивизион.

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