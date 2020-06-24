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    «Химки» проведут три спарринга, чтобы подготовиться к матчу против «Урала»

    Футбол Химки Кубок России Футбол России Урал
    Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов рассказал о том, как подмосковная команда будет готовиться к полуфинальному матчу Кубка России против екатеринбургского «Урала».

    «Химки»
    «Химки»

    Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, а потому у химчан нет возможности проводить официальные встречи.

    «ФК "Урал" — достойный соперник, хорошая команда, но играть можно. Ничего страшного я не увидел. Мы уже играли с такими соперниками.

    И с "Рубином", и с "Оренбургом". Конечно, игра будет непростая. У "Урала" есть игроки высокого качества в индивидуальном плане.

    У нас запланированы три товарищеских матча, а у них будет по две игры в неделю. Для них это тоже будет определенный фактор.

    Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным», — сообщил Иванов в интервью ТАСС.

    В четвертьфинале «Урал» на выезде победил «Шинник» со счетом 2:0. Полуфиналы Кубка России состоятся 18 и 19 июля. Вторую путевку в финал разыграют в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Спартак».

    Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля. 0

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