«Химки» проведут три спарринга, чтобы подготовиться к матчу против «Урала»

Генеральный директор ФК «Химки»рассказал о том, как подмосковная команда будет готовиться к полуфинальному матчу Кубка России против екатеринбургского

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, а потому у химчан нет возможности проводить официальные встречи.

«ФК "Урал" — достойный соперник, хорошая команда, но играть можно. Ничего страшного я не увидел. Мы уже играли с такими соперниками.

И с "Рубином", и с "Оренбургом". Конечно, игра будет непростая. У "Урала" есть игроки высокого качества в индивидуальном плане.

У нас запланированы три товарищеских матча, а у них будет по две игры в неделю. Для них это тоже будет определенный фактор.

Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным», — сообщил Иванов в интервью ТАСС.

В четвертьфинале «Урал» на выезде победил «Шинник» со счетом 2:0. Полуфиналы Кубка России состоятся 18 и 19 июля. Вторую путевку в финал разыграют в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля. 0