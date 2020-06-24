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    «Интер» упустил победу над «Сассуоло»

    «Интер» — «Сассуоло»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Миланский «Интер» на воем поле сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 4-й минуте открыл нападающий гостей Франческо Капуто, отличившись после подачи Филипа Джуричича.

    Команда Антонио Конте отыгралась на 41-й минуте — Ромелу Лукаку реализовал пенальти, который заработал Мартин Шкриньяр.

    В добавленное к первому тайму время «Интер» вышел вперед. Кристиано Бираги загнал мяч под перекладину ударом с левой после стеночки с Алексисом Санчесом.

    «Сассуоло» отыгрался на 81-й минуте благодаря 11-метровому в исполнении Доменико Берарди.

    Пять минут спустя Борха Валеро вывел «Интер» вперед, замкнув подачу Антонио Кандревы со штрафного.

    «Сассуоло» спасся от поражения благодаря голу, который забил на 89-й минуте Джанджакомо Маньяни, воспользовавшись суматохой в штрафной «Интера» после углового.

    В компенсированное время «Интер» остался в меньшинстве — второе предупреждение получил Шкриньяр (90+3).

    «Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. У лидера чемпионата «Ювентуса» — 66. «Сассуоло» находится на 12-й строчке (33 очка). 0

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