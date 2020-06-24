«Интер» — «Сассуоло»: счет матча 3:3, обзор голов

Миланскийна воем поле сыграл вничью с(3:3) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий гостей Франческо Капуто, отличившись после подачи Филипа Джуричича.

Команда Антонио Конте отыгралась на 41-й минуте — Ромелу Лукаку реализовал пенальти, который заработал Мартин Шкриньяр.

В добавленное к первому тайму время «Интер» вышел вперед. Кристиано Бираги загнал мяч под перекладину ударом с левой после стеночки с Алексисом Санчесом.

«Сассуоло» отыгрался на 81-й минуте благодаря 11-метровому в исполнении Доменико Берарди.

Пять минут спустя Борха Валеро вывел «Интер» вперед, замкнув подачу Антонио Кандревы со штрафного.

«Сассуоло» спасся от поражения благодаря голу, который забил на 89-й минуте Джанджакомо Маньяни, воспользовавшись суматохой в штрафной «Интера» после углового.

В компенсированное время «Интер» остался в меньшинстве — второе предупреждение получил Шкриньяр (90+3).

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. У лидера чемпионата «Ювентуса» — 66. «Сассуоло» находится на 12-й строчке (33 очка). 0