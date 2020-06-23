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    Прядкин: Весь следующий сезон мы будем играть с ограничениями

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что следующий сезон российской премьер-лиги пройдет с такими же с ограничениями, как после возобновления текущего чемпионата.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «Весь следующий сезон мы будем играть с ограничениями. Два раздела регламента из трех посвящены мерам минимизации рисков.

    Будем использовать этот регламент в следующем сезоне. Заболевание коронавирусом в условиях пандемии нельзя считать форс-мажорным обстоятельством», — цитирует Прядкина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

    При этом, медицинский регламент РПЛ будет дорабатываться с учетом проблем, возникающих в ходе проведения возобновленного турнира.

    «Регламент будет дорабатываться, определенные коррективы мы внесем. У нас есть небольшая пауза между завершением этого чемпионата и стартом нового.

    Безусловно, если по ходу этого чемпионата какие-то вопросы будут, а они возникают, мы это признаем, мы будем изменять, дополнять, чтобы прийти к правильному документу, которым клубы, лига и Российский футбольный союз могли бы пользоваться.

    Мы ведем консультации с Роспотребнадзором по тому, как можно максимально точно определить контактную группу и выявить контактные лица, чтобы их изолировать, а остальные продолжили играть.

    Надеемся, что Роспотребнадзор пойдет нам навстречу, внимательнейшим образом рассмотрит эту просьбу и выдаст соответствующие рекомендации, в том числе и своим подразделениям, потому что на начальном этапе этот вопрос решают на месте», — добавил глава РПЛ.

    Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

    Протокол предполагает двухнедельный карантин для команд, в которых фиксируются случаи заражения. Регламент возобновления европейских лиг не предусматривает изоляции всего коллектива.

    Из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо». В связи с этим «Ростов» выставил на гостевую игру с «Сочи» футболистов академии, а матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. 0

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