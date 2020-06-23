«Интер» нашел замену Мартинесу в «Арсенале»

заинтересован в приобретении нападающего лондонского, передает Twitter журналиста Николы Скиры.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают Обамеянга в качестве возможной замены Лаутаро Мартинесу, который по окончании сезона может стать игроком «Барселоны».

Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» ведет переговоры с Обамеянгом о продлении контракта до 2023 года. Однако футболист неоднократно говорил, что хочет сменить клубную прописку.

Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе 2018 году из дортмундской «Боруссии». В этом сезоне форвард забил 20 мячей в 32 матчах за клуб во всех турнирах. 0