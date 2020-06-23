«Болонья» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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На 22-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Де Лигта уронили в штрафной «Болоньи».
Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Скорупски бросился в угол.
На 36-й минуте Дибала получил пас пяткой от Бернардески в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил классный удар в верхний угол ворот Скорупски.
А в компенсированное время «Ювентус» остался в меньшинстве — Данило получил вторую желтую карточку за грубую игру.
«Ювентус» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда одержала четвертую победу подряд. «Болонья» (34) — 10-я.
Серия А. 27-й тур
«Болонья» — «Ювентус» — 0:2 (0:2)
Голы: Криштиану Роналду, 23 — с пенальти (0:1). Дибала, 36 (0:2)«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу, Медель (Поли, 82), Сориано (Домингес, 75), Сванберг (Паласио, 57), Сансоне (Канджано, 82), Орсолини (Ювара, 82), Барроу«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо (Данилу, 66), де Лигт, Пьянич (Рэмси, 71), Рабьо (Матюиди, 70), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Дуглас Коста, 79), БернардескиПредупреждения: Сориано, 35. Де Шильо, 65. Бентанкур, 69. Данилу, 82Удаление: Данилу, 90+1