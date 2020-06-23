«Болонья» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Туринскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

На 22-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Де Лигта уронили в штрафной «Болоньи».

Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Скорупски бросился в угол.

На 36-й минуте Дибала получил пас пяткой от Бернардески в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил классный удар в верхний угол ворот Скорупски.

А в компенсированное время «Ювентус» остался в меньшинстве — Данило получил вторую желтую карточку за грубую игру.

«Ювентус» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда одержала четвертую победу подряд. «Болонья» (34) — 10-я.