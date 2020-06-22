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    «Интер» взял верх над «Сампдорией»

    «Интер» — «Сампдория»

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Мартинес у чужой штрафной здорово сыграл пяткой на Лукаку, Ромелу отдал на Эриксена, тот в касание вернул мяч бельгийцу, который уже ударом с близкого расстояния не промахнулся.

    На 33-й минуте Лукаку справа сделал тонкую передачу в штрафную «Сампдории», Кандрева мяч подхватил, далее исполнил пас вдоль ворот, а Мартинес без помех замкнул дальнюю штангу.

    Гости отыграли один мяч на 52-й минуте, разыграв угловой. Прошла подача в штрафную «Интера», откуда Коллей головой пробил в перекладину, а Торсби добавил в цель — мяч от ноги Хандановича закатился под самую штангу.

    «Интер» одержал первую победу за последние три тура, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» занимает 16-ю строчку. 0

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