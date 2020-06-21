Тренер «Оренбурга»: В игру вмешался судья и решил все по-своему

Главный тренер «Оренбурга»после матча 23-го тура РПЛ с(0:1) посетовал на решения судей во втором тайме.

«Есть большая разница большая, ведь перед пандемией мы чувствовали себя по-другому, играли по-другому и чувствовали себя намного увереннее.

Игра показала, что трудно было без контрольных матчей войти в игровой ритм. На первых минутах мы немножко дрогнули, отдали инициативу сопернику.

В первом тайме при перехвате мяча очень быстро теряли его — буквально после одного-двух касаний.

После удаления "Локомотива" в перерыве думали, что перестроимся, будем играть в контроль мяча, оказывать давление на соперников, но, к сожалению, вмешался судья и решил все по-своему», — сказал Парамонов изданию «Спорт-Экспресс». 0