Тренер «Оренбурга»: В игру вмешался судья и решил все по-своему

«Локомотив» — «Оренбург»
«Локомотив»
«Есть большая разница большая, ведь перед пандемией мы чувствовали себя по-другому, играли по-другому и чувствовали себя намного увереннее.
Игра показала, что трудно было без контрольных матчей войти в игровой ритм. На первых минутах мы немножко дрогнули, отдали инициативу сопернику.
В первом тайме при перехвате мяча очень быстро теряли его — буквально после одного-двух касаний.
После удаления "Локомотива" в перерыве думали, что перестроимся, будем играть в контроль мяча, оказывать давление на соперников, но, к сожалению, вмешался судья и решил все по-своему», — сказал Парамонов изданию «Спорт-Экспресс». 0