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    «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

    «Астон Вилла» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал гостевую обеду над «Астон Виллой» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева. После подачи с фланга Кортни Хос нанес удар в падении с угла вратарской, но парировал его Кепа. Однако, Кортни первым успел на добивание и повторным выстрелом поразил ворота «Челси».

    На 60-й минуте Аспиликуэтаа получил диагональный пас от центра поля на правом фланге атаки и исполнил подачу на дальнюю штангу, где Пулишич ударом в касание под перекладину ворот замкнул передачу.

    А три минуты спустя Аспиликуэта отпасовал низом в чужой штрафной на Жиру и тот ударом в касание с рикошетом от соперника метров с 12-ти отправил мяч в сетку.

    «Челси» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 26 очками располагается на 19-м месте.

    В следующем туре лондонская команда на своем поле сыграет против «Манчестер Сити», а клуб из Бирмингема в гостях встретится с «Ньюкаслом». 0

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