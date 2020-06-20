«Падерборн» — «Боруссия» М: счет матча 1:3, обзор голов

Менхенгладбахскаяодержала победу надв выездном матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла «Бентелер-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 4-й минуте Патрик Херрман вывел «жеребят» вперед. Хозяева ответили голом Свена Михеля на 53-й минуте.

Еще через две минуты «Боруссия» вернула себе минимальный перевес — отличился Ларс Штиндль с пенальти. А на 73-й минуте Штиндль поставил победную точку, оформив дубль.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» М поднялась на четвертое место (62 очка), «Падерборн» остался на последней строчке (20 очков). 0