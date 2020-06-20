Быстров: Я бы отдал победу «Ростову» после первого гола

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал поражениеот(1:10) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Я бы отдал победу "Ростову" после этого гола. Засчитал бы им три очка в турнирную таблицу. Если говорить об игре, то никаких шансов у них не было», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в заявке гостей на игру были восемь игроков молодежной команды и еще 10 — из команды 2003 года рождения. Это связано с тем, что первая команда ушла на карантин после того, как шесть игроков заразились коронавирусом.

После этой победы команда «Сочи» с 27 очками и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 38 баллами находятся на четвертой строчке. 0