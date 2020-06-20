«Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз, коэффициенты, онлайн

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалев, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Аджоев, Минаев.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Тиль, Шильцов, Понсе.
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Арсенала» 3,50, на ничью — 3,29, на «Спартак» — 2,24.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0