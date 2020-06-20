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    Тульский «Арсенал» и «Спартак» объявили стартовые составы

    «Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалев, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Аджоев, Минаев.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Тиль, Шильцов, Понсе.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Арсенала» 3,50, на ничью — 3,29, на «Спартак» — 2,24.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0

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