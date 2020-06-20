«Арсенал» Тула — «Спартак». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата России 20 июня 2020 года

В субботу, 20 июня, тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» в 23-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Спартак».

«Арсенал» Тула

Перед стартом 23-го тура «Арсенал» с 28 зачетными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, но отставание от пятой строки составляет восемь очков.

Непосредственно перед началом карантина «канониры» проиграла два матча подряд. На выезде «Оренбургу» (0:2), а еще на своем поле казанскому «Рубину» (0:1).

Также еще весной они успели обыграть на выезде «Сочи» со счетом 2:1. Накануне «пряники» провели спарринг, где смогли переиграть московский ЦСКА — 3:2.

Календарь и таблица РПЛ

11 домашних игр этого розыгрыша РПЛ принесли «Арсеналу» всего лишь три виктории, столько же ничейных результатов и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 14:13.

«Спартак»

«Спартак» имеет такое же количество баллов, но москвичи идут на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

«Красно-белые» в весенней стадии успела провести четыре поединка, где смогла одержать три победы и один матч проиграли, в рамках первенства дома «Краснодару» (0:1).

Виктории состоялись в чемпионате в дерби над «Динамо» (2:0) и над «Оренбургом» (3:1) в гостях, а также прошли в Кубке страны ЦСКА, одолев «армейцев» по итогам овертайма — 3:2 ОТ.

В 11 выездных встречах этого турнира РПЛ «Спартак» добыл пять победных результатов, две встречи закончил вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 16:11.

В первом круге «Арсенал» взял верх над «Спартаком» в Москве (1:0), в прошлом сезоне туляки обыграли «народную команду» дважды — 3:0 и 3:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 2.30, победа «Арсенала» — 3.70, ничья — 3.25.

«Спартак», который проиграл три последние встречи «Арсеналу», вполне может теперь победить, т.к. в нынешних условиях фактор домашнего поля сильно нивелирован. Наш прогноз и ставка: П2. 0