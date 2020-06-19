Названа символическая сборная 29 тура испанской Ла Лиги

Издание Mundo Deportivo составило символическую сборную 29-го тура испанской Ла Лиги.

Наибольшее представительство в списке лучших игроков тура у «Атлетико» — три игрока. По два игрока представляют «Барселону» и «Алавес», по одному — «Вальядолид», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Бетис».

Примечательно, что в сборную не попал ни один игрок мадридского «Реала», несмотря на уверенную победу сливочных над «Валенсией» (3:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Жорди Масип («Вальядолид»);

Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»);

Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»). 0