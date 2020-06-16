«Вердер» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Бременский «Вердер» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Боатенг исполнил классный заброс в чужую штрафную на Левандовского. Роберт первым касанием принял мяч на грудь и вторым отправил его точно в цель.

А на 79-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве. Альфонсо Дэвис получил вторую желтую карточку за фол против Вельковича на правом фланге атаки «Вердера».

Бундеслига. 32-й тур «Вердер» — «Бавария» — 0:1 (0:1) Гол: Левандовски, 43«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Лангкамп, 46), Гебре Селассие, Велькович (Писарро, 88), Фридль, Классен (Фюллкруг, 84), Биттенкурт (Бартельс, 62), Эггештайн, Осако, Рашица (Саджент, 62)«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Эрнандез, 82), Коман, Горецка, Дэйвис, ЛевандовскиПредупреждения: Дэйвис, 19. Эггештайн, 56. Лангкамп, 88. Киммих, 89Удаление: Дэйвис, 79

«Бавария» набрал 76 очков и стала недосягаемой для конкурентов по таблице чемпионата Германии. У «Вердера» 28 очков и 17-я позиция.

«Бавария» стала чемпионом страны в 30-й раз. Команда завоевала титул в восьмой раз подряд.

Bayern München: 2019/20 Bundesliga champions 🏆 pic.twitter.com/v1zIObiZMc — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 16, 2020

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