В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022

В Эр-Райяне прошла церемония открытия стадиона, построенного к чемпионату мира-2022.

Как сообщает Gulf Times, мероприятие было посвящено работникам, который работали во время пандемии коронавируса.

Это третья арена, построенная для мирового первенства. Стадион рассчитан на 40 тысяч мест. Предполагается, что Education City Stadium станет центром университетского городка.

«Сегодня вечером мы отдаем особую дань уважения тем, кто пострадал или все еще борется с пандемией коронавируса. Открытие стадиона, являющегося плодом трудов рабочих, представляет собой замечательный пример стойкости в такое тяжелое время», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее были сданы объекты «Халифа» в Дохе и «Аль-Джануб» в Аль-Вакре, вмещающие по 40 тысяч зрителей. Всего для чемпионата мира будет построено восемь стадионов в семи городах. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 0