Двукратный чемпион НБА стал совладельцем клуба MLS

Форвард «Бруклин Нетс»стал миноритарным владельцем клуба MLS

Двукратный чемпион НБА приобрел 5 процентов акций с возможностью покупки еще 5 процентов позднее.

Доля Дюранта в футбольном клубе оценивается как минимум в 16,25 миллиона долларов.

Сделка также включает в себя партнерство с бизнес-и филантропической организацией, управляемой Дюрантом и спортивным бизнесменом Ричем Клейманом

«Я был поклонником этого вида спорта, а затем увидел, как быстро растет популярность лиги, увидел, как в разных городах по всей стране появляется все больше болельщиков, а затем увидел, как эти франшизы влияют на бизнес города и людей в отдельности, было очень захватывающе», — цитирует Дюранта Sportbox.ru.

Также 31-летний спортсмен поделился планами о приобретении доли в команде НБА.

«Это легче сказать, чем сделать. Я бы с удовольствием. Это цель, это план. Но кто знает? Очевидно, что в это дело трудно попасть. Для этого нужно много капитала.

Но я просто изучаю бизнес, изучаю спорт, действительно сохраняя свою любовь к спорту. Я думаю, что это приведет меня в правильном направлении. Посмотрим, что получится», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

