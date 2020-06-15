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    Двукратный чемпион НБА стал совладельцем клуба MLS

    Футбол MLS
    Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант стал миноритарным владельцем клуба MLS «Филадельфия Юнион».

    Кевин Дюрант
    Кевин Дюрант

    Двукратный чемпион НБА приобрел 5 процентов акций с возможностью покупки еще 5 процентов позднее.

    Доля Дюранта в футбольном клубе оценивается как минимум в 16,25 миллиона долларов.

    Сделка также включает в себя партнерство с бизнес-и филантропической организацией, управляемой Дюрантом и спортивным бизнесменом Ричем Клейманом

    «Я был поклонником этого вида спорта, а затем увидел, как быстро растет популярность лиги, увидел, как в разных городах по всей стране появляется все больше болельщиков, а затем увидел, как эти франшизы влияют на бизнес города и людей в отдельности, было очень захватывающе», — цитирует Дюранта Sportbox.ru.

    Также 31-летний спортсмен поделился планами о приобретении доли в команде НБА.

    «Это легче сказать, чем сделать. Я бы с удовольствием. Это цель, это план. Но кто знает? Очевидно, что в это дело трудно попасть. Для этого нужно много капитала.

    Но я просто изучаю бизнес, изучаю спорт, действительно сохраняя свою любовь к спорту. Я думаю, что это приведет меня в правильном направлении. Посмотрим, что получится», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

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