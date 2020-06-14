«Мальорка» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 28-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:4.

Уже на 2-й минуте матча Де Йонг отпасовал у штрафной «Мальорки» на Альбу и тот с левого фланга навесил в центр чужой штрафной, откуда Видаль ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 37-й минуте Месси здорово головой сбросил мяч в чужой штрафной на Брайтвайта и тот ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

На 79-й минуте, после паса от Месси, Альба убежал один на один по месту левого форварда и уверенным ударом поразил ближний угол ворот.

А уже в компенсированное время Луис Суарес приблизился к чужой штрафной по центру и отпасовал низом на Месси.

Лионель собрал вокруг себя нескольких соперников и пробил с рикошетом от ноги соперника в верхний угол ворот «Мальорки».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место.