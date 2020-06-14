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    Гол и две передачи Месси помогли «Барселоне» разгромить «Мальорку»

    «Мальорка» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 2-й минуте матча Де Йонг отпасовал у штрафной «Мальорки» на Альбу и тот с левого фланга навесил в центр чужой штрафной, откуда Видаль ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 37-й минуте Месси здорово головой сбросил мяч в чужой штрафной на Брайтвайта и тот ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

    На 79-й минуте, после паса от Месси, Альба убежал один на один по месту левого форварда и уверенным ударом поразил ближний угол ворот.

    А уже в компенсированное время Луис Суарес приблизился к чужой штрафной по центру и отпасовал низом на Месси.

    Лионель собрал вокруг себя нескольких соперников и пробил с рикошетом от ноги соперника в верхний угол ворот «Мальорки».

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место.

    Примера. 28-й тур
    «Мальорка» — «Барселона» — 0:4 (0:2)
    Голы: Видаль, 2 (0:1). Брэйтуэйт, 37 (0:2). Жорди Альба, 79 (0:3). Месси, 90+3 (0:4)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре (Гамес, 46), Севилья (Салибюр, 84), Педраса (Баба, 57), Посо, Кубо, Родригес, Будимир (Пратс, 85), Кучо Эрнандес (Джуниор, 46)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Араухо, Видаль (Ракитич, 46), Бускетс (Семеду, 71), Сержи Роберто (Артур, 71), де Йонг (Фирпо, 84), Месси, Гризманн (Суарес, 57), БрэйтуэйтПредупреждения: Видаль, 42. Жорди Альба, 73. Родригес, 86
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