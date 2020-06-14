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    Бородюк: «Локомотиву» требуется усиление на каждую позицию

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    Российский тренер Александр Бородюк считает, что «Локомотив» должен серьезно усиливать состав для успешного выступления в еврокубках.

    Александр Бородюк
    Александр Бородюк

    «Там требуется усиление на каждую позицию. Я много раз говорил, что в чемпионате России эта команда конкурентноспособная по игрокам.

    Но если стоит задача успешно играть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, то там игры показали, что у них есть огромные проблемы в каждой линии.

    Мы сейчас не можем говорить, какая философия у нового тренера, поймут ли его футболисты», — сказал Бородюк в эфире «Матч ТВ».

    «Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с отставанием в девять очков от «Зенита». 0

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