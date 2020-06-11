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    УЕФА утвердил повестку заседания июньского исполкома

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    Ближайшая встреча исполнительного комитета УЕФА в формате видеоконференции пройдет 17 и 18 июня, сообщает пресс-служба организации.

    УЕФА утвердил повестку заседания июньского исполкома
    УЕФА утвердил повестку заседания июньского исполкома

    На заседании обсудят возобновление и проведение текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также начало следующего сезона еврокубков. Планируется обсудить доигровку женской и юношеской ЛЧ.

    Помимо этого, на заседании рассмотрят последние новости о национальных командных соревнованиях: места проведения и расписание матчей Евро-2020, перенос сроков стыковых матчей Евро-2020 и группового этапа Лиги наций-2020/21, календарь и формат чемпионата Европы среди юношей до 21 года, чемпионата Европы среди женщин до 17 лет и чемпионата Европы среди женщин до 19 лет.

    Еще будет обсуждаться обновленная информация о соревнованиях по мини-футболу и процедура жеребьевки отбора ЧМ-2022.

    После завершения первого дня работы исполкома состоится онлайн-пресс-конференция с участием президента УЕФА Александра Чеферина. 0

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