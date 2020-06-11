РФС и РПЛ сделали рад рекомендаций футболистам после рестарта сезона

Российский футбольный союз (РФС) и российская Премьер-лига (РПЛ) дали ряд рекомендаций футболистам российских клубов по правилам поведения после возобновления сезона.

«Футболистов попросили сдерживать эмоции после забитых голов или побед и не подбегать близко к трибунам. Во-первых, это поможет избежать контактов, а во-вторых, не будет провоцировать болельщиков — необходимо, чтобы они не подходили ближе к полю и не нарушали дистанцию.

В идеале игроки, находясь в чистой зоне (футбольное поле), вообще не должны пересекаться с теми, кто на трибунах. Но все понимают, что на эмоциях можно пренебречь правилами. Поэтому клубы заранее предупредят игроков об этой рекомендации. Никто не запрещает командам благодарить своих болельщиков после игры, но делать это лучше, соблюдая дистанцию», — цитируют источника в РПЛ «Известия».

Напомним, Премьер-лига возобновляется 19 июня. В этот день будут сыграны два матча — «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов». 0