«Лацио» готовит долгосрочный контракт для Индзаги

продлит контракт с главным тренером команды, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

По информации источника, президент римского клуба Клаудио Лотито собирается предложить 44-летнему специалисту соглашение сроком до конца июня 2023 года.

Действующий контракт Индзаги действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что по новому соглашению тренер будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. В случае, если «Лацио» под его руководством станет чемпионом Италии, зарплата специалиста вырастет до 3 миллионов евро в год.

Индзаги возглавляет «Лацио» с лета 2016 года. После 26 туров чемпионата Италии-2019/20 «Лацио» занимает второе место, отставая от «Ювентуса» на одно очко. 0