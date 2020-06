Гнабри может пропустить матч с «Боруссией» М

Нападающийпропустил кубковый матч против(2:1) из-за травмы спины, сообщает Bayern & Germany.

Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик заявил, что восстановление игрока может занять около недели, вследствие чего он также рискует пропустить матч немецкой Бундеслиги против менхенглагбахской «Боруссии».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии футболист провел 28 матчей, забив в них 12 мячей.

Hansi Flick: «Gnabry injured his back in training and was unable to move properly. We hope that the medical staff can get him ready by the weekend. Serge is very important in our situation against Gladbach» #FCBSGE