Балотелли лучше закончить с футболом, заявил агент

Итальянский футбольный агент Фурио Валькареджи считает, что нападающемуследует завершить игровую карьеру.

«В прошлом сезоне я бы еще подписал Балотелли, но на данный момент ситуация обстоит так, что ему лучше закончить с футболом. Думаю, его агенту Мино Райоле стоит принять на себя часть ответственности, потому что он должен был помочь Балотелли. Вместо этого он представляет его как большого чемпиона, в то время как его результаты просто разочаровывают», — цитирует агента TMW Radio.

Напомним, что 29-летний форвард получил от «Брешии» письмо об увольнении. Ранее его не пустили на тренировку команды из-за нарушения дисциплины.

Балотелли перешел в «Брешию» в августе 2019 года. В сезоне-2019/20 Марио провел 19 матчей в Серии А и забил пять голов. 0