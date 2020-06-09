В Англии решается вопрос о переносе трансферного летнего окна

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает вариант переноса летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Пока что базовым днем открытия остается 18 июня, но к тому моменту сезон еще не будет доигран, а потому организация планирует передвинуть сроки на период с августа по октябрь.

Согласно источнику, наиболее подходящей датой дедлайна называется 2 октября. Некоторые другие европейские ассоциации также поддержали такой вариант.

Напомним, ранее клубам АПЛ разрешили заключать краткосрочные контракты с игроками, чьи соглашения истекают в июне. 0