Бразилия отказалась от проведения женского ЧМ-2023 по футболу

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на своем официальном сайте объявила, что отозвала заявку на проведение женского чемпионата мира в 2023 году.

Такое решение было принято из-за того, что CBF не может предоставить ФИФА необходимые финансовые гарантии из-за последствий пандемии коронавируса.

CBF заявила, что поддержит заявку Колумбии в споре за проведение женского мирового первенства. Также на право принять ЧМ-2023 претендуют Япония и совместная заявка Австралии и Новой Зеландии.

Выборы страны-хозяйки турнира будут проводиться путем голосования 25 июня на заседании совета ФИФА. 0