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    Бразилия отказалась от проведения женского ЧМ-2023 по футболу

    Футбол ФИФА Сборная Бразилии
    Бразильская конфедерация футбола (CBF) на своем официальном сайте объявила, что отозвала заявку на проведение женского чемпионата мира в 2023 году.

    Бразилия отказалась от проведения женского ЧМ-2023 по футболу
    Бразилия отказалась от проведения женского ЧМ-2023 по футболу

    Такое решение было принято из-за того, что CBF не может предоставить ФИФА необходимые финансовые гарантии из-за последствий пандемии коронавируса.

    CBF заявила, что поддержит заявку Колумбии в споре за проведение женского мирового первенства. Также на право принять ЧМ-2023 претендуют Япония и совместная заявка Австралии и Новой Зеландии.

    Выборы страны-хозяйки турнира будут проводиться путем голосования 25 июня на заседании совета ФИФА. 0

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