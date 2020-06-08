Месси не вошел в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг

Самым дорогим футболистом Европы признан форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, за которым расположились нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стердинг и вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
Примечательно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в топ-10. Он расположился на 22-й строчке со стоимостью 100,1 миллиона евро.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе, («Пари Сен-Жермен») — 259,2 миллиона евро;
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 194,7;
3. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 179,1;
4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 171,1;
5. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 152,3;
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 144,9;
7. Садио Мане («Ливерпуль») — 139,2;
8. Антуан Гризманн («Барселона») — 136,4;
9. Альфонсо Дейвис («Бавария») — 133,5;
10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 118,7. 0