Бакаев вылечился от коронавируса

Зелимхан Бакаев
globallookpress.com
На этой неделе игрок сдал два отрицательных теста на коронавирус в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.
«Сегодня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел индивидуальное занятие на поле», — написано в сообщении «Спартака» в соцсетях.
23 мая стало известно, что у 23-летнего российского футболиста обнаружен коронавирус.
В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня. 0