Бакаев вылечился от коронавируса

Полузащитник «Спартака»выздоровел от короновируса COVID-19, сообщает пресс-служба красно-белых.

На этой неделе игрок сдал два отрицательных теста на коронавирус в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.

«Сегодня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел индивидуальное занятие на поле», — написано в сообщении «Спартака» в соцсетях.

23 мая стало известно, что у 23-летнего российского футболиста обнаружен коронавирус.

В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня. 0