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    Бакаев вылечился от коронавируса

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    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выздоровел от короновируса COVID-19, сообщает пресс-служба красно-белых.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    На этой неделе игрок сдал два отрицательных теста на коронавирус в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.

    «Сегодня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел индивидуальное занятие на поле», — написано в сообщении «Спартака» в соцсетях.

    23 мая стало известно, что у 23-летнего российского футболиста обнаружен коронавирус.

    В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня. 0

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