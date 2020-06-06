«Динамо» Брест — «Минск»: счет матча 6:1, обзор голов

«Динамо» Брест
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Счет в матче на 6-й минуте открыли гости — отличился Олег Евдокимов. После этого забивали только хозяева.
В составе победителей отличились Габи Кики (27-я минута), Александр Нойок (49), Михаил Гордейчук (64), Денис Лаптев (71) и Павел Савицкий оформивший дубль на 74-й минуте и 82-й минуте.
Брестское «Динамо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 19 очков. «Минск» с 12 очками занимает 12-ю строчку.
В следующем туре 13 июня «Динамо» сыграет с «Торпедо-БелАЗ», а «Минск» днем ранее примет «Ислочь». 0