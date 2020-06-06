«Динамо» Брест — «Минск»: счет матча 6:1, обзор голов

На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ

В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2001/2002 «СуперДепор» бился с «Юнайтед» за путевку в полуфинал