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    Футболисты «Барселоны» отказались от повторного снижения зарплаты

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    Футболисты «Барселоны» не согласились на очередное, уже повторное снижение заработной платы, сообщает Catalunya Ràdio.

    Футболисты «Барселоны»
    Футболисты «Барселоны»

    Президент клуба Жозеп Бартомеу вновь попросил игроков отказаться от части зарплаты, чтобы помочь «Барсе» в условиях сложного финансового положения.

    В течение трех последних месяцев все футболисты каталонской команды не получили более 17 процентов положенных им по условиям контрактов денег. Это позволило «Барселоне» сэкономить за данный период более 40 миллионов евро.

    Отмечается, что второе предложение носило менее серьезный характер — клуб хотел сэкономить в общей сложности около 10 миллионов евро. Однако футболисты отказались от этих условий. 0

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