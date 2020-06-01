Два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Кайсериспора»

Полузащитникможет продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Ghana Web.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Локомотив» и «Спартак». Конкуренцию московским клубам в борьбе за игрока может составить греческий ПАОК, который хочет выделить около шести миллионов евро на покупку Менса.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету три гола и восемь результативных передач в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро.

Напомним, что сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня. 0