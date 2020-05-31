«Падерборн» — «Боруссия» Д: счет матча 1:6, обзор голов

Дортмундскаяодержала выездную победу над(6:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 54-й минуте открыли гости. Джан получил передачу в лицевую, далее отпасовал во вратарскую, Цингерле отбил мяч, но прямо на ногу Торгана Азара, который без помех пробил в цель.

Три минуты спустя «Боруссия» удвоила счет. Брандт прошёл вдоль левого края штрафной, поднял голову и покатил мяч к дальней штанге, откуда Джейдон Санчо легко замкнул атаку.

На 72-й минуте в ворота дортмундцев был назначен пенальти — Джан сыграл рукой. Хунемайер с «точки» сильно пробил в левый от себя угол ворот, Бюрки угадал направление, но до мяча не дотянулся.

Всего две минуты спустя «Боруссия» восстановила преимущество. Азар слева сделал передачу к линии штрафной, Санчо принял мяч, подработал под левую и пробил точно в дальний угол ворот «Падерборна».

На 85-й минуте Щмельцер здорово поддержал атаку, подхватив мяч в штрафной, далее покатил на Хакими, который прицельным ударом выбил дальний угол ворот хозяев.

Спустя четыре минуты Витсель от правого края штрафной зряче низом отдал передачу во вратарскую, где Шмельцер в борьбе протолкнул мяч в ворота хозяев.

А в компенсированное время убежали гости в контратаку «два в одного», Санчо вошёл в штрафную, но не стал играть на Азара, а пробил сам, оформив хет-трик.

«Боруссия» набрала 60 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Падерборн» с 19 очками расположился на последнем месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Герты», а «Падерборн» в гостях встретится с «Лейпцигом».