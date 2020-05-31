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    «Боруссия» забила шесть мячей «Падерборну», Санчо оформил хет-трик

    «Падерборн» — «Боруссия» Д: счет матча 1:6, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Падерборн 07 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Падерборном» (6:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 54-й минуте открыли гости. Джан получил передачу в лицевую, далее отпасовал во вратарскую, Цингерле отбил мяч, но прямо на ногу Торгана Азара, который без помех пробил в цель.

    Три минуты спустя «Боруссия» удвоила счет. Брандт прошёл вдоль левого края штрафной, поднял голову и покатил мяч к дальней штанге, откуда Джейдон Санчо легко замкнул атаку.

    На 72-й минуте в ворота дортмундцев был назначен пенальти — Джан сыграл рукой. Хунемайер с «точки» сильно пробил в левый от себя угол ворот, Бюрки угадал направление, но до мяча не дотянулся.

    Всего две минуты спустя «Боруссия» восстановила преимущество. Азар слева сделал передачу к линии штрафной, Санчо принял мяч, подработал под левую и пробил точно в дальний угол ворот «Падерборна».

    На 85-й минуте Щмельцер здорово поддержал атаку, подхватив мяч в штрафной, далее покатил на Хакими, который прицельным ударом выбил дальний угол ворот хозяев.

    Спустя четыре минуты Витсель от правого края штрафной зряче низом отдал передачу во вратарскую, где Шмельцер в борьбе протолкнул мяч в ворота хозяев.

    А в компенсированное время убежали гости в контратаку «два в одного», Санчо вошёл в штрафную, но не стал играть на Азара, а пробил сам, оформив хет-трик.

    «Боруссия» набрала 60 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Падерборн» с 19 очками расположился на последнем месте.

    В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Герты», а «Падерборн» в гостях встретится с «Лейпцигом».

    Бундеслига. 29-й тур
    «Падерборн» — «Боруссия Д» — 1:6 (0:0)
    Голы: Азар, 54 (0:1). Санчо, 57 (0:2). Хюнемайер, 72 — с пенальти (1:2). Санчо, 74 (1:3). Хакими, 85 (1:4). Шмельцер, 89 (1:5). Санчо, 90+1 (1:6)«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Штродик, Хольтманн (Прегер, 74), Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Антви-Аджей (Сабири, 83), Василиадис (Ястржембски, 83), Србени (Михель, 66), Мамба (Цолински, 66)«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 69), Эмре Джан (Балерди, 87), Азар, Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 80), Брандт (Рейна, 80), СанчоПредупреждения: Санчо, 58. Коллинз, 60. Эмре Джан, 71. Хуммельс, 76. Дрэгер, 82
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