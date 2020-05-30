Игрок «Бернли» может перейти в «Милан»

заинтересован в услугах игрока английского, передает Sky Sports.

Отмечается, что контракт игрока с английский клубом истекает в июне. Он может достаться «красно-черным» бесплатно.

«Бернли», в свою очередь, не намерен отпускать Хендрика и вступил с ирландским футболистом в переговоры о новом контракте.

Хендрик перешел в «Бернли» летом 2016 года из «Дерби Каунти» и с тех пор провел за «бордовых» 139 официальных матчей, в которых забил 10 мячей. На счету хавбека 54 игры за сборную Ирландии, он был участником чемпионата Европы-2016. 0