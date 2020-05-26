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    «Вольфсбург» разгромил «Байер» в Леверкузене

    «Байер» — «Вольфсбург»: счет матча 1:4, обзор голов

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    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:4) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Марин Понграчич, еще по голу забили Максимилиан Арнольд и швейцарец Ренато Штеффен.

    Стоит отметить, что Арнольд вдобавок к забитому мячу оформил две результативные передачи.

    Единственный гол «Байера» забил на 85-й минуте австриец Юлиан Баумгартлингер.

    «Байер» в турнирной таблице Бундеслиге опустился на пятое место, оставшись с 53 очками. «Вольфсбург» занимает шестую строчку, имея 42 очка.

    Бундеслига. 28-й тур
    «Байер» — «Вольфсбург» — 1:4 (0:1)
    Голы: Понграчич, 43 (0:1). Арнольд, 64 (0:2). Штеффен, 67 (0:3). Понграчич, 75 (0:4). Баумгартлингер, 85 (1:4)«Байер»: Храдецки, Бендер (Драгович, 46), Вайзер (Баумгартлингер, 46), Венделл, Тапсоба, Арангис, Беллараби (Вирц, 46), Демирбай (Аларио, 67), Амири, Хаверц, Диаби (Бэйли, 74)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс (Кнохе, 82), Руссийон, Мбабу, Понграчич, Арнольд, Штеффен (Мармуш, 76), Шлагер, Брекало (Гинчек, 67), Жуан Виктор, ВегхорстПредупреждения: Демирбай, 29. Жуан Виктор, 32. Баумгартлингер, 63. Диаби, 67. Гинчек, 67. Кастелс, 71

    Еще одна игра 28-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Боруссия» (Менхенгладбах) завершилась со счетом 0:0.

    Менхенгладбахская «Боруссия» поднялась на четвертое место, опередив «Байер». У команды Марко Розе 53 очка, и она опережает леверкузенцев по дополнительным показателям.

    «Вердер» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 17-е место с 22 очками.

    Бундеслига. 28-й тур
    «Вердер» — «Боруссия» М — 0:0
    «Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Гросс, Классен, Эггештайн, Осако (Биттенкурт, 62), Рашица (Бартельс, 86), Саджент (Зельке, 74)«Боруссия»: Зоммер, Вендт, Янчке (Бенсебаини, 71), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Хофманн, 71), Крамер (Бенеш, 82), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Херрманн, 82)Предупреждения: Гебре Селассие, 34. Велькович, 41. Янчке, 47
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