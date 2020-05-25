«Порту» значительно снизил стоимость Короны

снизил трансферную стоимость нападающего. Об этом сообщил агент 27-летнего футболиста Матиас Бунге.

«В прошлом году были переговоры о трансфере Короны в "Севилью". Однако отступные были очень высокими, а "Порту" отказался вести переговоры. На данный момент клаусула Короны снижена с 50 миллионов евро до 30 миллионов.

Конечно, Корона хотел бы выступать в испанской лиге, а "Севилья" — значимый клуб. Это команда, которая постоянно участвует в еврокубках и продолжает прогрессировать», — цитирует агента ABC.

Корона перешел в «Порту» в 2015 году. Мексиканец провел за клуб 211 матчей, в которых забил 26 мячей. 0