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    «Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт»

    «Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Бавария» одержала крупную победу над «Айнтрахтом» в домашнем матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

    Роберт Левандовски и Давид Алаба
    Роберт Левандовски и Давид Алаба

    Встреча, которая прошла на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 5:2.

    Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда Томас Мюллер прошел по левому флангу и сделал прострел, который в касание замкнул Леон Горецка.

    За четыре минуты до конца первого тайма отличился уже сам Мюллер, приняв в чужой штрафной пас от Алфонсо Дейвиса.

    В самом начале второго тайма точный удар головой нанес Роберт Левандовски, сделав счет 3:0.

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    Затем дубль оформил Мартин Хинтереггер, вернув «Айнтрахту» надежду на позитивный исход матча. И на 52-й, и на 55-й минуте он забил после розыгрыша углового.

    На 61-й минуте преимущество «Баварии» увеличил Дейвис, воспользовавшись небрежными действиями защитников «Айнтрахта».

    Окончательный результат на 74-й минуте установил Хинтереггер, случайно срезавший мяч в свои ворота.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (61 очко), а «Айнтрахт» — 13-е (28 очков). 0

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