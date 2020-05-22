Погребняк заразился коронавирусом

Павел Погребняк
globallookpress.com
Заболевание у 36-летнего игрока протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что бывший футболист сборной России чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
У остальных игроков и персонала «Урала» тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны.
Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у защитника «Рубина» Константина Плиева и форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана. 0