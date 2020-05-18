«Вердер» — «Байер»: счет матча 1:4, обхор голов

Бременскийпотерпел домашнее поражение от леверкузенского(1:4) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Диаби на скорости ушёл в лицевую, далее исполнил мягкую подачу во вратарскую «Вердера», где Хаверцу хозяева не смогли помешать нанести удар головой точно в цель.

Спустя две минуты бременцы отыгрались. Биттенкорт от угла поля выполнил навес в штрафную, Гебре Селасси сыграл на опережение, сумев в борьбе пяткой переправить мяч в ворота «Байера».

На 33-й минуте Демирбай со стандарта забросил мяч в центр штрафной «Вердера», Хаверц остался без опеки, удар Кая головой не оставил вратарю шансов на спасение.

На 61-й минуте леверкузенцы проникли в чужую штрафную, Диаби от лицевой набросил мяч во вратарскую, куда ворвался Вайзер и головой расстрелял ворота.

А на 78-й минуте Беллараби, не глядя на партнёра, исполнил проникающую передачу в центр штрафной, Демирбай мяч подхватил, а в завершении изящно перекинул вратаря.

«Байер» набрал 50 очков и до одного очка сократил отставание от «РБ Лейпциг», который замыкает четверку, получающую право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Беспроигрышная серия «Вердера» теперь составляет семь матчей, шесть из которых «музыканты» проиграли. Команда остается в зоне прямого вылета на предпоследнем месте.

В следующем туре 23 мая «Байер» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Вердер» — с «Фрайбургом».