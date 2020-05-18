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    «Байер» на выезде разгромил «Вердер», Хаверц оформил дубль

    «Вердер» — «Байер»: счет матча 1:4, обхор голов

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    Бременский «Вердер» потерпел домашнее поражение от леверкузенского «Байера» (1:4) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Диаби на скорости ушёл в лицевую, далее исполнил мягкую подачу во вратарскую «Вердера», где Хаверцу хозяева не смогли помешать нанести удар головой точно в цель.

    Спустя две минуты бременцы отыгрались. Биттенкорт от угла поля выполнил навес в штрафную, Гебре Селасси сыграл на опережение, сумев в борьбе пяткой переправить мяч в ворота «Байера».

    На 33-й минуте Демирбай со стандарта забросил мяч в центр штрафной «Вердера», Хаверц остался без опеки, удар Кая головой не оставил вратарю шансов на спасение.

    На 61-й минуте леверкузенцы проникли в чужую штрафную, Диаби от лицевой набросил мяч во вратарскую, куда ворвался Вайзер и головой расстрелял ворота.

    А на 78-й минуте Беллараби, не глядя на партнёра, исполнил проникающую передачу в центр штрафной, Демирбай мяч подхватил, а в завершении изящно перекинул вратаря.

    «Байер» набрал 50 очков и до одного очка сократил отставание от «РБ Лейпциг», который замыкает четверку, получающую право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

    Беспроигрышная серия «Вердера» теперь составляет семь матчей, шесть из которых «музыканты» проиграли. Команда остается в зоне прямого вылета на предпоследнем месте.

    В следующем туре 23 мая «Байер» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Вердер» — с «Фрайбургом».

    Бундеслига. 26-й тур
    «Вердер» — «Байер» — 1:4 (1:2)
    Голы: Хаверц, 28 (0:1). Гебре Селассие, 30 (1:1). Хаверц, 33 (1:2). Вайзер, 61 (1:3), Демирбай, 78 (1:4)«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Бартельс, 85), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Баргфреде (Й.Эггештайн, 54), Биттенкурт (Саджент, 71), М.Эггештайн, Зельке (Вольтемаде, 71), Рашица (Осако, 85)«Байер»: Храдецки, Бендер, Вайзер, Синкгравен, Тапсоба, Арангис (Паулинью, 86), Демирбай, Амири (Баумгартлингер, 71), Хаверц (Аларио, 85), Вирц (Беллараби, 61), Диаби (Бэйли, 62)Предупреждения: Бендер, 44. Мойсандер, 54. Фридль, 75
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